ЕС продлил работу консультативной миссии в Украине

Европейский Совет продлил мандат консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Миссия предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мер по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека, в том числе в поддержку обязательств Украины по вступлению в ЕС.

При этом EUAM консультирует, обучает и поддерживает соответствующих украинских партнеров, таких как Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция Украины.

EUAM в Украине имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение. Полевые офисы в Харькове и Мариуполе в настоящее время не работают.