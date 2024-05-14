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ЕС продлил работу консультативной миссии в Украине

Вторник 14 мая 2024 12:50
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ЕС продлил работу консультативной миссии в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский Совет продлил мандат консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Миссия предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мер по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека, в том числе в поддержку обязательств Украины по вступлению в ЕС.

При этом EUAM консультирует, обучает и поддерживает соответствующих украинских партнеров, таких как Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция Украины.

EUAM в Украине имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение. Полевые офисы в Харькове и Мариуполе в настоящее время не работают.

EUAM в Украине

Консультационная миссия ЕС для содействия реформе сектора гражданской безопасности в Украине начала свою работу 1 декабря 2014 года.

До этого Европейский союз согласовал концепцию деятельности Консультационной миссии ЕС для содействия реформе сектора гражданской безопасности в Украине.

Тогда сообщалось, что миссия ЕС будет предоставлять советы и осуществлять надзор за развитием стратегии по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. В частности, в деятельности миссии будут отражены вопросы уважения прав человека, борьбы против коррупции, гендерного равенство.

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