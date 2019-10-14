ЕС продлил санкции против России за химатаку в Солсбери

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Совет Европы продлил санкции на 1 год

Совет Европы принял решение о продлении санкций за использование химического оружия, которые включают меры против России за химическую атаку в британском Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

Как сообщается, Совет Европы продлил санкции за использование и распространение химического оружия до 16 октября 2020 года. Санкции включают запрет на поездки в Европейский союз, замораживание активов лиц и предприятий, причастных к применение или распространение химического оружия.

Отмечается, что санкции были продлены против четырех лиц, которые связанные с химической атакой России в британском городе Солсбери. Также санкционные меры были продлены в отношении 5 лиц, причастных к режиму сирийского президента Башара Асада и Центра научных исследований, основой организации Сирии по разработке химоружия.

Отмечается, что решение о продлении санкций было принято для содействия борьбе Евросоюза с распространением и использованием химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия внесла поправки в закон об экспортном контроле, которые ослабляют санкции против России, введенные за химическую атаку в Солсбери. Поправки разрешают импорт в Россию "определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников".