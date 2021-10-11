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ЕС продлил санкции против химического оружия на год

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Нидерланды, Понедельник 11 октября 2021 16:17
ЕС продлил санкции против химического оружия на год Фото: ЕС продлил санкции против химического оружия на год (flickr.com/libereurope)
Автор: Сергей Пышкин

Совет Европейского союза продлил санкции против химического оружия до 16 октября 2022 года. Ограничения будут действовать против 15 человек и 2 организаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.

Отмечается, что в первый режим санкций против химического оружия ввели в 2018 году. Ограничения действовали против лиц и организаций, которые непосредственно отвечали за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывал финансовую, техническую и материальную поддержку.

Сегодня же, санкции действуют против 15 человек и 2 организаций. Ограничения заключаются в запрете на поездки в страны ЕС и замораживании активов.

"Режим санкций ЕС направлен на то, чтобы содействовать усилиям Союза по противодействию распространению и применению химического оружия и поддержать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, а также о его уничтожении", - пишет пресс-служба.

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