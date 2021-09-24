ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС призвал Россию немедленно положить конец кибератакам на его страны-члены

Новина українською →
Брюссель, Пятница 24 сентября 2021 15:33
ЕС призвал Россию немедленно положить конец кибератакам на его страны-члены Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз осудил Россию в совершенных хакерских атаках в сторону его государств-членов. В ЕС призвали РФ немедленно прекратить подобную деятельность и придерживаться ответственного поведения в киберпространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Такая деятельность является неприемлемой, поскольку она направлена на угрозу нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам и принципам функционирования наших демократий", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что атаки хакеров РФ противоречат нормам ответственного поведения государства в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН.

По его словам, Россия таким образом пытается подорвать демократические институты и процессы ЕС, в том числе путем допущения дезинформации и манипулирования информацией.

"Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают эту злонамеренную кибердеятельность, в которой все участники должны немедленно положить конец. Призываем Российскую Федерацию соблюдать нормы ответственного поведения государства в киберпространстве", - отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС вернется к этому вопросу на следующих встречах и рассмотрит возможность дальнейших шагов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Кибератака
NEWS
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией