ЕС призвал Россию немедленно положить конец кибератакам на его страны-члены

Европейский Союз осудил Россию в совершенных хакерских атаках в сторону его государств-членов. В ЕС призвали РФ немедленно прекратить подобную деятельность и придерживаться ответственного поведения в киберпространстве.

"Такая деятельность является неприемлемой, поскольку она направлена на угрозу нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам и принципам функционирования наших демократий", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что атаки хакеров РФ противоречат нормам ответственного поведения государства в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН.

По его словам, Россия таким образом пытается подорвать демократические институты и процессы ЕС, в том числе путем допущения дезинформации и манипулирования информацией.

"Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают эту злонамеренную кибердеятельность, в которой все участники должны немедленно положить конец. Призываем Российскую Федерацию соблюдать нормы ответственного поведения государства в киберпространстве", - отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС вернется к этому вопросу на следующих встречах и рассмотрит возможность дальнейших шагов.