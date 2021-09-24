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ЄС закликав Росію негайно покласти край кібератакам на його країни-члени

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Брюссель, П'ятниця 24 вересня 2021 15:33
ЄС закликав Росію негайно покласти край кібератакам на його країни-члени Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз засудив Росію щодо здійснених хакерських атаках в бік його держав-членів. У ЄС закликали РФ негайно припинити подібну діяльність і дотримуватися відповідальної поведінки у кіберпросторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Така діяльність є неприйнятною, оскільки вона спрямована на загрозу нашій цілісності і безпеки, демократичним цінностям та принципам і засадам функціонування наших демократій", - сказав Боррель.

Він наголосив, що атаки хакерів РФ суперечать нормам відповідальної поведінки держави в кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН.

За його словами, Росія таким чином намагається підірвати демократичні інститути і процеси ЄС, в тому числі шляхом допущення дезінформації та маніпулювання інформацією.

"Європейський Союз та його держави-члени рішуче засуджують цю зловмисну ​​кібер-діяльність, якої всі учасники повинні негайно покласти край. Закликаємо Російську Федерацію дотримуватися норм відповідальної поведінки держави в кіберпросторі", - зазначив Боррель.

Він додав, що ЄС повернеться до цього питання на наступних зустрічах і розгляне можливість подальших кроків.

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