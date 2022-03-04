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ЕС приостановил приграничное сотрудничество с Россией и Беларусью и направит эти средства Украине

Автор: Константин Широкун

Европейский Союз приостановил работу программ приграничного сотрудничества с двумя странами. Под запрет попали Россия и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В соответствии с решением Еврокомиссии, Евросоюз приостановил работу программ приграничного сотрудничества с Россией и Беларусью. Приостановление взаимоотношений затронуло девять программ с участием России и Беларуси, а также транснациональную программу Interreg региона Балтийского моря.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 миллионов евро, а суммарное финансирование ЕС для двух программ с Беларусью – 257 миллионов евро.

В то же время Еврокомиссия в срочном порядке изучает юридические и операционные возможности для укрепления существующих программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия) и Украиной. Подразумевается, что расширенные программы предложат новые возможности для оказания быстрой и эффективной поддержки Украине, в том числе беженцам.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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