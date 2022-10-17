ЄС пригрозив Ірану жорсткими санкціями за участь у війні проти України

Україна повідомила про серію російських атак із використанням іранських безпілотників Shahed-136 в останні тижні. Іран заперечує постачання безпілотників до Росії.

"Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану у війні, - ред.)", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, додавши, що у цій зустрічі візьме участь український міністр закордонних справ Дмитро Куліба.

За словами двох дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів між міністрами, ЄС може вирішити перейти до введення нових санкцій проти Ірану з цього питання, хоча у понеділок не очікується докладних рішень.

Міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові повітряні атаки на Київ, коли безпілотники завдали ударів по будинках біля центрального залізничного вокзалу в години пік у понеділок вранці.

"Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, мабуть, використовуються для атаки в центрі Києва, це звірство", - сказав Кофод, заявивши, що ЄС мав зробити "конкретні кроки" у відповідь на це.

У понеділок ЄС уже збирався ввести заборону на поїздки і заморозити активи приблизно 15 іранців, причетних до урядового придушення демонстрантів, що почалося минулого місяця, обурених смертю 22-річного Махси Аміні, затриманої поліцією.

Франція та Німеччина, обидві сторони ядерної угоди 2015 року з Іраном, ясно дали зрозуміти, що вони вважають за необхідне нові санкції щодо безпілотників, які використовуються Росією, оскільки такі поставки порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що додаткові санкції ЄС щодо Ірану не обмежуватимуться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

"Тоді йтиметься вже не про деяких осіб, які підлягають санкціям", - сказав він журналістам, прибувши на зустріч ЄС.