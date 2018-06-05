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Еврокомиссия прекратила антидемпинговое расследование поставок ферросилиция из Украины в ЕС

НовостиЭкономика    05.06.2018 - 16:44
Фото: флаг Евросоюза (EU_flag-(flickr.com-Campus France)
Фото: флаг Евросоюза (EU_flag-(flickr.com-Campus France)

Пошлины при импорте украинского ферросплава применяться не будут

Европейская комиссия прекратила антидемпинговое расследование в отношении импорта в ЕС ферросилиция, происхождением из Украины и Египта. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в официальном журнале Европейского Союза от 5 июня 2018 года.

В результате к украинской продукции не будет применено никаких антидемпинговых пошлин.

"Завершение антидемпингового расследования и неприменения пошлин к такому виду продукции является победой украинского бизнеса и профильной ассоциации", - отметила Наталья Никольская, заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины.

2 августа 2017 года в официальном издании Европейского Союза было опубликовано сообщение №2017 / С251 / 04 о возбуждении антидемпингового расследования в отношении импорта в ЕС ферросилиция, происхождением из Египта и Украины. Расследование было открыто на основании жалобы, поданной 19 июня 2017 Европейской ассоциацией производителей ферросплавов (Euroalliages), представляющий интересы производителей ферросилиция, в частности, Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ и Huta Laziska SA. Речь шла о товаре, классифицируется по следующим кодам товарной номенклатуры ЕС (CN) 7202 21 00, 7202 29 10 И 7202 29 90.

В 2017 году импорт украинского ферросилиция в страны ЕС составил 54,7 млн долларов, за три месяца 2018 года -  11,7 млн долларов.

Напомним, ранее Мексика ввела антидемпинговые пошлины на украинские трубы.

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Теги публикации: Евросоюз, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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