Єврокомісія припинила антидемпінгове розслідування поставок феросиліцію з України в ЄС

Мита під час імпорту українського феросплаву застосовуватися не будуть

Європейська комісія припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в ЄС феросиліцію, походженням з України і Єгипту. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому в офіційному журналі Європейського Союзу від 5 червня 2018 року.

В результаті до української продукції не буде застосовано ніяких антидемпінгових мит.

"Завершення антидемпінгового розслідування та незастосування мита до такого виду продукції є перемогою українського бізнесу та профільної асоціації", - зазначила Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України.

2 серпня 2017 року в офіційному виданні Європейського Союзу було опубліковано повідомлення №2017 / С251 / 04 про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в ЄС феросиліцію, походженням з Єгипту і України. Розслідування було відкрито на підставі скарги, поданої 19 червня 2017 Європейською асоціацією виробників феросплавів (Euroalliages), що представляє інтереси виробників феросиліцію, зокрема, Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ і Huta Laziska SA. Мова йшла про товар, класифікується за такими кодами товарної номенклатури ЄС (CN) 7202 21 00, 7202 29 10 І 7202 29 90.

У 2017 році імпорт українського феросиліцію в країни ЄС склав 54,7 млн доларів, за три місяці 2018 року - 11,7 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Мексика ввела антидемпінгові мита на українські труби.