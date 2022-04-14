В ЕС предупредили, что оплата газа рублями – это нарушение санкций против РФ

Европейская комиссия предупредила все страны-участницы ЕС, что оплата российского газа рублями нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В документе Европейской комиссии говорится, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к Центральному банку РФ, а также другим организациям и лицам, связанным с Москвой.
В ЕС также убеждены, что оплата за газ рублями создаст новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль России в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.
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