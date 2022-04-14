UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС предупредили, что оплата газа рублями – это нарушение санкций против РФ

Европейская комиссия (Фото: dcdn.lt)
Автор: Константин Широкун

Европейская комиссия предупредила все страны-участницы ЕС, что оплата российского газа рублями нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В документе Европейской комиссии говорится, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к Центральному банку РФ, а также другим организациям и лицам, связанным с Москвой.

В ЕС также убеждены, что оплата за газ рублями создаст новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль России в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России