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В ЕС предупредили, что оплата газа рублями – это нарушение санкций против РФ

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Брюссель, Четверг 14 апреля 2022 07:34
В ЕС предупредили, что оплата газа рублями – это нарушение санкций против РФ Европейская комиссия (Фото: dcdn.lt)
Автор: Константин Широкун

Европейская комиссия предупредила все страны-участницы ЕС, что оплата российского газа рублями нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В документе Европейской комиссии говорится, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к Центральному банку РФ, а также другим организациям и лицам, связанным с Москвой.

В ЕС также убеждены, что оплата за газ рублями создаст новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль России в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.

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