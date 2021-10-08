В ЕС предупредили об опасности миграции из Афганистана

Европе следует более серьезно отнестись к угрозам безопасности, которые могут возникнуть в результате миграции из Афганистана. Вместе с афганскими беженцами в регион могут проникнуть сторонники террористической группировки "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Что касается террористической угрозы из Афганистана, я должна сказать, что, по моей оценке, уровень боевой готовности недостаточно высок. Нам действительно нужно делать больше", - цитирует агентство комиссара ЕС по внутренним делам Илву Йоханссон.

По ее словам, в настоящее время ЕС не видит больших перемещений афганцев к своим границам, и мир несет моральную ответственность за защиту подвергающихся риску афганцев. При этом она призвала европейские страны надлежащим образом проверять и регистрировать всех людей, прибывающих из Афганистана.

"Это действительно важно для безопасности. И я должна сказать, что я очень обеспокоена огромным риском того, что "Аль-Каида" сможет снова восстановиться в Афганистане", - добавила комиссар.