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У ЄС попередили про небезпеку міграції з Афганістану

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Брюссель, П'ятниця 08 жовтня 2021 21:25
У ЄС попередили про небезпеку міграції з Афганістану Фото: єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон (euneighbours.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європі слід більш серйозно поставитися до загроз безпеці, які можуть виникнути в результаті міграції з Афганістану. Разом з афганськими біженцями в регіон можуть проникнути прихильники терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Що стосується терористичної загрози з Афганістану, я повинна сказати, що, за моєю оцінкою, рівень бойової готовності недостатньо високий. Нам дійсно потрібно робити більше", - цитує агентство комісара ЄС з внутрішніх справ Ілву Йоханссон.

За її словами, в цей час ЄС не бачить великих переміщень афганців до своїх кордонів, і світ несе моральну відповідальність за захист піддаються ризику афганців. При цьому вона закликала європейські країни належним чином перевіряти і реєструвати всіх людей, що прибувають з Афганістану.

"Це дійсно важливо для безпеки. І я повинна сказати, що я дуже стурбована величезним ризиком того, що" Аль-Каїда" зможе знову відновитися в Афганістані", - додала комісар.

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