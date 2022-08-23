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В ЕС предупредили о ядерной катастрофе на ЗАЭС и обратились с призывом к России

Фото: глава Европейского Совета Шарль Мишель
Автор: Мария Кучерявец

Действия российских войск на территории Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. Москва должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля во время саммита Крымской платформы.

"Мы хотели бы выразить наше большое беспокойство из-за постоянных обстрелов Запорожской атомной электростанции. Российские действия рискуют привести к ядерной катастрофе. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций. Россия должна предоставить соответствующий доступ, а также обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг ядерной электростанции", - заявил Шарль Мишель.

Напомним, недавно в ООН заявили, что территорию Запорожской АЭС необходимо срочно демилитаризовать, поскольку любой вред станции является самоубийством.

Между тем российские оккупанты продолжают стягивать свою технику и военных на территорию ЗАЭС. Сейчас станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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ЕвросоюзЗапорожская АЭС