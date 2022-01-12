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В ЕС предупредили, что частые бустерные дозы против COVID-19 вредны

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ЕС, Среда 12 января 2022 13:53
В ЕС предупредили, что частые бустерные дозы против COVID-19 вредны Фото: частые бустерные дозы вакцины против COVID-19 вредны (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Регулярные бустерные дозы прививок против COVID-19 могут ослабить иммунную систему. Их рекомендуют делать с большими интервалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Бустеры можно сделать один раз, возможно дважды, но это не то, что нужно повторять постоянно", - заявил руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери.

В свою очередь он порекомендовал делать между программами ревакцинации большие интервалы.

В ЕС обратили на это внимание в связи с тем, что некоторые страны планируют повторные ревакцинации для защиты от нового COVID-штамма "Омикрон".

В частности, в 2022 году Израиль стал первой страной в мире, которая ввела вторую бустерную дозу. В целом жители Израиля в возрасте 60+ получат 4 прививки от коронавирусной инфекции.

При этом в Турции разрешили делать 5 прививок людям, которые до этого получали 2 дозы Sinovac и еще 2 дозы BioNTech.

В свою очередь в Великобритании заявили, что бустерные прививки обеспечивают хороший уровень защиты, и нет необходимости делать их повторно.

Напомним, украинцам будут отказывать в бустерной дозе вакцины от коронавируса, если они придут ее делать ранее, чем через 6 месяцев после последней прививки. Все, кто придет после 6 месяцев будут иметь возможность вновь вакцинироваться.

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