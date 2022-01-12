У ЄС попередили, що часті бустерні дози проти COVID-19 шкідливі
Регулярні бустерні дози щеплень проти COVID-19 можуть послабити імунну систему. Їх рекомендують робити з великими інтервалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Бустери можна зробити один раз, можливо двічі, але це не те, що потрібно повторювати постійно", - заявив керівник відділу біологічних загроз здоров'ю та стратегії вакцин Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері.
У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.
В ЄС звернули на це увагу у зв'язку з тим, що деякі країни планують повторні ревакцинації для захисту від нового COVID-штаму "Омікрон".
Зокрема, в 2022 році Ізраїль став першою країною в світі, яка ввела другу бустерну дозу. В цілому жителі Ізраїлю у віці 60+ отримають 4 щеплення від коронавірусної інфекції.
При цьому в Туреччині дозволили робити 5 щеплень людям, які до цього отримували 2 дози Sinovac і ще 2 дози BioNTech.
У свою чергу у Великобританії заявили, що бустерні щеплення забезпечують хороший рівень захисту, і немає необхідності робити їх повторно.
Нагадаємо, українцям будуть відмовляти в бустерній дозі вакцини від коронавірусу, якщо вони прийдуть її робити раніше, ніж через 6 місяців після останнього щеплення. Всі, хто прийде після 6 місяців будуть мати можливість знову вакцинуватися.