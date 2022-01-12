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У ЄС попередили, що часті бустерні дози проти COVID-19 шкідливі

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ЄС, Середа 12 січня 2022 13:53
У ЄС попередили, що часті бустерні дози проти COVID-19 шкідливі Фото: часті бустерні дози вакцини проти COVID-19 шкідливі (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Регулярні бустерні дози щеплень проти COVID-19 можуть послабити імунну систему. Їх рекомендують робити з великими інтервалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Бустери можна зробити один раз, можливо двічі, але це не те, що потрібно повторювати постійно", - заявив керівник відділу біологічних загроз здоров'ю та стратегії вакцин Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері.

У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.

В ЄС звернули на це увагу у зв'язку з тим, що деякі країни планують повторні ревакцинації для захисту від нового COVID-штаму "Омікрон".

Зокрема, в 2022 році Ізраїль став першою країною в світі, яка ввела другу бустерну дозу. В цілому жителі Ізраїлю у віці 60+ отримають 4 щеплення від коронавірусної інфекції.

При цьому в Туреччині дозволили робити 5 щеплень людям, які до цього отримували 2 дози Sinovac і ще 2 дози BioNTech.

У свою чергу у Великобританії заявили, що бустерні щеплення забезпечують хороший рівень захисту, і немає необхідності робити їх повторно.

Нагадаємо, українцям будуть відмовляти в бустерній дозі вакцини від коронавірусу, якщо вони прийдуть її робити раніше, ніж через 6 місяців після останнього щеплення. Всі, хто прийде після 6 місяців будуть мати можливість знову вакцинуватися.

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