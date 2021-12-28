UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность

Автор: Валерия Полищук

Украина и Еврокомиссия подписал соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. В рамках программы ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Вице-премьер Ольга Стефанишина подписала Соглашение о финансировании годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 млн. евро, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, а взнос Украины - 1,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что средства будут направлены на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами.

При этом помощь ЕС будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраина