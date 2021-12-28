Украина и Еврокомиссия подписал соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. В рамках программы ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность.

"Вице-премьер Ольга Стефанишина подписала Соглашение о финансировании годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 млн. евро, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, а взнос Украины - 1,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что средства будут направлены на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами.

При этом помощь ЕС будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.