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В ЕС предложили механизм для предотвращения резких скачков цен на газ

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Украина, Вторник 05 октября 2021 15:53
В ЕС предложили механизм для предотвращения резких скачков цен на газ Фото: Греция предложила механизм хеджирования от резких колебаний цен на газ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Греция предложила общеевропейский механизм хеджирования от резких колебаний цен на газ, чтобы помочь домохозяйствам справиться с ростом цен на энергоносители. Предстоящей зимой европейские потребители могут столкнуться с дополнительными затратами на электроэнергию в размере 100 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В этом году цены на газ резко выросли, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, а мировой спрос растет намного быстрее, чем предложение.

В совместном письме главе министров финансов еврозоны Паскалю Донохо министры финансов и энергетики Греции призвали Европейскую комиссию рассмотреть возможность создания общеевропейского фонда для хеджирования от скачков цен на газ.

Этот механизм может привлекать средства из авансовых платежей за квоты на выбросы углерода, которые будут выделяться странам ЕС на основе их потребления тепла и электроэнергии и их валового внутреннего продукта на душу населения.

Предложение Греции также включает аукцион дополнительных разрешений на выбросы углерода через систему торговли выбросами ЕС, что принесет дополнительные доходы странам ЕС, чтобы помочь им финансировать схемы компенсации для потребителей в зимний сезон.

"Беспрецедентный скачок цен на газ и, соответственно, цен на электроэнергию является серьезной проблемой для всех государств-членов ЕС, с которой невозможно справиться только на национальном уровне", - говорится в письме.

Как сообщало РБК-Украина, лидеры Евросоюза на саммите в октябре обсудят идею создания стратегического резерва газа в ЕС и отделение цен на электроэнергию от цен на газ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что скачок цен был вызван недостатком поставок с территории России.

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