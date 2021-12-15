В ЕС предлагают наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за вред экологии

"Мы должны четко сказать - преступления против окружающей среды не являются преступлениями без жертвы, они могут наносить непоправимых долгосрочных убытков не только экосистеме, но и здоровью людей", - заявил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

По его словам, новый документ будет означать гораздо более суровые наказания против людей и компаний за такие нарушения, как нелегальный сброс отходов, нелегальная торговля древесиной и загрязнение воды.

"Если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезных последствий для здоровья людей, мы предлагаем довести наказание до 10 лет лишения свободы, для компаний мы предлагаем увеличить штрафы до 5% их оборота на мировом рынке", - резюмировал еврокомиссар.