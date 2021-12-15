В ЄС пропонують карати 10 роками в'язниці та штрафами за шкоду екології

Європейська комісія запропонувала ЄС запровадити кримінальну відповідальність за завдання шкоди екології. Зокрема, покарання у вигляді 10 років в'язниці для фізичних осіб, або штраф до 5% від обороту компаній - для юридичних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект директиви ЄС про боротьбу зі злочинами проти навколишнього середовища.

"Ми повинні чітко сказати - злочини проти навколишнього середовища не є злочинами без жертви, вони можуть завдавати непоправних довгострокових збитків не тільки екосистемам, а й здоров'ю людей", - заявив єврокомісар з питань охорони навколишнього середовища та океанів Віргініюса Сінкявічюс.

За його словами, новий документ означатиме набагато суворіші покарання проти людей і компаній за такі порушення, як нелегальне скидання відходів, нелегальна торгівля деревиною та забруднення води.

"Якщо злочини проти навколишнього середовища призвели до смерті або серйозних наслідків для здоров'я людей, ми пропонуємо довести покарання до 10 років позбавлення волі, для компаній ми пропонуємо підвищити штрафи до 5% їхнього обороту на світовому ринку", - резюмував єврокомісар.