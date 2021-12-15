ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ЄС пропонують карати 10 роками в'язниці та штрафами за шкоду екології

Новость на русском →
Брюссель, Середа 15 грудня 2021 14:14
В ЄС пропонують карати 10 роками в'язниці та штрафами за шкоду екології Фото: в ЄС пропонують карати 10 роками в'язниці та штрафами за шкоду екології (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейська комісія запропонувала ЄС запровадити кримінальну відповідальність за завдання шкоди екології. Зокрема, покарання у вигляді 10 років в'язниці для фізичних осіб, або штраф до 5% від обороту компаній - для юридичних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект директиви ЄС про боротьбу зі злочинами проти навколишнього середовища.

"Ми повинні чітко сказати - злочини проти навколишнього середовища не є злочинами без жертви, вони можуть завдавати непоправних довгострокових збитків не тільки екосистемам, а й здоров'ю людей", - заявив єврокомісар з питань охорони навколишнього середовища та океанів Віргініюса Сінкявічюс.

За його словами, новий документ означатиме набагато суворіші покарання проти людей і компаній за такі порушення, як нелегальне скидання відходів, нелегальна торгівля деревиною та забруднення води.

"Якщо злочини проти навколишнього середовища призвели до смерті або серйозних наслідків для здоров'я людей, ми пропонуємо довести покарання до 10 років позбавлення волі, для компаній ми пропонуємо підвищити штрафи до 5% їхнього обороту на світовому ринку", - резюмував єврокомісар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європа Екологічна катастрофа
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні