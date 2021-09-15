ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС пожертвует еще 200 миллионов вакцин от COVID бедным странам

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 10:59
ЕС пожертвует еще 200 миллионов вакцин от COVID бедным странам Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит еще 200 миллионов доз вакцин от COVID-19 странам с низким и средним уровнем дохода к середине следующего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Во время ежегодного обращения к Европарламенту, фон дер Ляйен заявила, что Европа является единственным регионом, который делится своими запасами вакцин с другими странами.

"Мы уже взяли на себя обязательства разделить 250 млн доз. К середине следующего года мы добавим еще 200 млн доз странам с низким уровнем дохода", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз должен сосредоточиться на мировом производстве вакцин.

Напомним, что в ЕС 70% взрослых населения полностью вакцинированы от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вакцина Коронавирус
NEWS
Теракт в Днепре: все подробности
Теракт в Днепре: все подробности
DAILY
Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся