ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС пожертвує ще 200 мільйонів вакцин від COVID бідним країнам

Новость на русском →
Середа 15 вересня 2021 10:59
ЄС пожертвує ще 200 мільйонів вакцин від COVID бідним країнам Фото: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄС виділить ще 200 мільйонів доз вакцин від COVID-19 країнам з низьким і середнім рівнем доходу до середини наступного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Під час щорічного звернення до Європарламенту, фон дер Ляйен заявила, що Європа є єдиним регіоном, який ділиться своїми запасами вакцин з іншими країнами.

"Ми вже взяли на себе зобов'язання розділити 250 млн доз. До середини наступного року ми додамо ще 200 млн доз країнам з низьким рівнем доходу", - сказала фон дер Ляйен.

Вона додала, що Євросоюз повинен зосередитися на світовому виробництві вакцин.

Нагадаємо, що в ЄС 70% дорослих населення повністю вакциновані від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Вакцина Коронавірус
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться