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ЄС потребує більше "зеленої" енергії з України, - радник Шмигаля

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Вівторок 21 лютого 2023 17:15
ЄС потребує більше "зеленої" енергії з України, - радник Шмигаля Фото: ЄС потребує більше "зеленої" енергії з України (flickr)
Автор: Юлія Бойко

Євросоюз розглядає Україну як майбутнього енергетичного донора і розраховує на активний розвиток чистих джерел енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра Юрія Бойка.

"Україна може і повинна стати адекватним і надійним партнером для Європейського Союзу в енергетичній галузі… Потрібно дві речі: розвиток інтерконекторів (каналів передачі енергії з української енергосистеми в європейську) і підтримка "зеленого" енергомісту", - сказав Бойко.

За його словами, у європейців є фундаментальна позиція, яка полягає в тому, що їхня внутрішня енергія має бути "зеленою". Ця вимога пред’являється і до імпортованої енергії.

"Звичайно, ми розуміємо, що негайно відмовитися від вугільної генерації ми не зможемо - чудес не буває. Але навіть сьогодні цей мікс вже на 70% складається з "чистих" джерел енергії. Тому задача виглядає повністю виконуваною, а значить жодних перешкод для експорту української електроенергії до ЄС не буде", - сказав Бойко.

Він також підкреслив, що завдяки цьому енергетика України може стати не лише фундаментом економіки, а і одним з ключових драйверів під час її повоєнного відновлення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

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