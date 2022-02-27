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ЕС поставит Украине боевые самолеты, - Боррель

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Брюссель, Воскресенье 27 февраля 2022 22:18
ЕС поставит Украине боевые самолеты, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз поставит боевые самолеты Украины. Он добавил, что главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Борреля по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Напомним, 24 февраля Путин 24 объявил войну Украине и ввел на территорию страны российские войска.

Боевые действия на территории Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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