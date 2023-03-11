ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до Росії, - Bloomberg

Експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з ЄС та країн "Великої сімки" до Росії значно скоротився після введення санкцій та експортного контролю. Але постачання з ЄС та G7 до таких країн, як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії, різко зросли. У свою чергу, виріс експорт з цих країн до Росії.

За даними джерел видання, мета запиту на посилений моніторинг – визначити, чи підпадають підсанкційні товари до Росії. За словами одного з джерел, запит, який включатиме розширення відстеження і збору інформації про торгові потоки, застосовуватиметься до сотень товарів і технологій, що підпадають під санкції, які можуть бути використані у військових цілях.

ЄС та його союзники нині дедалі більше уваги приділяють затиканню будь-яких лазівок та запобіганню обходу послідовних раундів санкцій, які вони запровадили. США також посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити торгові потоки з Росією.

Цього місяця Туреччина призупинила транзит товарів, які підпадають під санкції до Росії, але зберігаються побоювання, що товари, продані на турецький ринок, зрештою можуть бути реекспортовані, сказав один з джерел.

При цьому президент США Джо Байден глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками переговорів у Вашингтоні заявили про поглиблення роботи з дотримання санкцій, щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину.

"У рамках цього ми разом робимо нові кроки, щоб націлитись на додаткових суб'єктів з третіх країн по всьому світу, щоб підірвати підтримку війни Росії з будь-якого куточка світу, де вона ідентифікована", - йдеться у заяві.