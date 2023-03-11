UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до Росії, - Bloomberg

Фото: ЄС вимагатиме від третіх країн відмовитися від експорту високих технологій до Росії
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз вимагатиме посилити контроль у країнах, в яких спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з ЄС та країн "Великої сімки" до Росії значно скоротився після введення санкцій та експортного контролю. Але постачання з ЄС та G7 до таких країн, як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії, різко зросли. У свою чергу, виріс експорт з цих країн до Росії.

За даними джерел видання, мета запиту на посилений моніторинг – визначити, чи підпадають підсанкційні товари до Росії. За словами одного з джерел, запит, який включатиме розширення відстеження і збору інформації про торгові потоки, застосовуватиметься до сотень товарів і технологій, що підпадають під санкції, які можуть бути використані у військових цілях.

ЄС та його союзники нині дедалі більше уваги приділяють затиканню будь-яких лазівок та запобіганню обходу послідовних раундів санкцій, які вони запровадили. США також посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити торгові потоки з Росією.

Цього місяця Туреччина призупинила транзит товарів, які підпадають під санкції до Росії, але зберігаються побоювання, що товари, продані на турецький ринок, зрештою можуть бути реекспортовані, сказав один з джерел.

При цьому президент США Джо Байден глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками переговорів у Вашингтоні заявили про поглиблення роботи з дотримання санкцій, щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину.

"У рамках цього ми разом робимо нові кроки, щоб націлитись на додаткових суб'єктів з третіх країн по всьому світу, щоб підірвати підтримку війни Росії з будь-якого куточка світу, де вона ідентифікована", - йдеться у заяві.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Великої сімки", щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для її війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська Федерація