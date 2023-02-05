ЄС попередив Грузію про санкції у разі поновлення авіасполучення з Росією

"Через незаконну агресію Росії проти України Євросоюз запровадив санкції щодо російської авіації... Євросоюз закликає Грузію приєднатися до санкцій, запроваджених ЄС та іншими країнами проти Росії в авіаційній сфері, і зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції", - заявив він.

Водночас Стано додав, що санкційний режим Євросоюзу допускає можливість введення вторинних санкцій проти тих, хто бере участь або підтримує схеми з обходження європейських санкцій проти Росії.

Він також нагадав, що через чинні санкції Росії складно оновлювати парк літаків, тому їхня експлуатація стає небезпечною.

Нагадаємо, раніше глава грузинської провладної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення з РФ. Зокрема після того, як глава МЗС РФ Сергій Лаврова похвалив уряд Грузії через неприєднання до санкцій проти РФ, а потім заявив, що Москва може незабаром відновити пряме авіасполучення з Тбілісі.

Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення авіасполучення між РФ та Грузією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.