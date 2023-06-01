ЄС пом'якшить частину пропозицій для ухвалення нового пакету санкцій проти Росії, - Bloomberg

За даними джерел видання, плани щодо заборони заходження в європейські порти суден, що перевозять заборонені товари, найімовірніше, буде частково скасовано, а обмеження, що стосуються передання вантажів із судна на судно і суден, які вимкнули свої навігаційні системи, передбачатимуть пільговий період тривалістю близько 30 днів.

На початку минулого місяця Єврокомісія висунула низку пропозицій, основною метою яких було усунення лазівок, боротьба з обходом санкцій і посилення правозастосування. Передбачалося, що ці заходи буде підписано до саміту G7, який відбувся в Японії 19-21 травня, проте протягом кількох тижнів пакет санкцій був у підвішеному стані через низку питань, порушених державами-членами.

Обхід санкцій

Одним із питань, що викликають занепокоєння, був механізм впливу на треті країни, які не роблять достатньо для того, щоб перешкодити Росії обійти санкції. Основною метою цього механізму буде стримування урядів від надання допомоги РФ і припинення торгових каналів, якими може користуватися Москва. Якщо дипломатичний тиск виявиться неефективним, механізм дасть змогу запровадити цільові експортні обмеження на ключові товари.

Однак початкові критерії цього інструменту були ослаблені під час переговорів між дипломатичними посланцями, що підвищили планку, коли його можна використовувати. Кілька держав-членів, включно з Німеччиною, також, як і раніше, стурбовані перспективою занесення до списку країн і вважали за краще б спочатку занести до списку компанії.

Угорщина та Греція блокують санкції

Тим часом Угорщина та Греція блокують новий пакет санкцій, оскільки, як і раніше, хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з українського списку міжнародних спонсорів війни.

За словами співрозмовників видання, обговорення цього питання продовжується.

Торгові обмеження

Крім того, інші країни занепокоєні пропозиціями поширити торговельні обмеження на кілька китайських компаній, які нібито поставляли заборонені товари в Росію.

Інші пропоновані заходи в новому пакеті включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію і введення офіційних обмежень на постачання нафти в країну через північну частину нафтопроводу "Дружба".

ЄС сподівається, що пакет буде узгоджено наступного тижня, сказав один зі співрозмовників видання.