ЕС получил достаточно вакцин от COVID, чтобы привить 70% населения

Европейский союз получил достаточно вакцин от COVID , чтобы полностью вакцинировать 70% населения стран-участниц. Этой отметки можно достичь еще до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", - отметила она.

Она также добавила, что COVID-19 еще не побежден, и Евросоюз готов к дальнейшим поставкам вакцин.