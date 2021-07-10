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ЄС отримав достатньо вакцин від COVID, щоб щепити 70% населення

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Брюссель, Субота 10 липня 2021 16:38
ЄС отримав достатньо вакцин від COVID, щоб щепити 70% населення Фото: президент Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз отримав достатньо вакцин від COVID, щоб повністю вакцинувати 70% населення країн-учасниць. Цієї позначки можна досягти ще до кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Мету досягнуто! Ми доставили достатньо вакцини в країни ЄС, щоб повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС ще в цьому місяці", - зазначила вона.

Вона також додала, що COVID-19 ще не переможений, і Євросоюз готовий до подальших поставок вакцин.

Нагадаємо, раніше в Європейському союзі виявили можливий зв'язок між випадками запалення серця і вакцинами Pfizer і Moderna.

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Евросоюз Вакцина COVID-19
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