ЄС отримав достатньо вакцин від COVID, щоб щепити 70% населення
Фото: президент Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн (flickr.com/european_parliament)
Європейський союз отримав достатньо вакцин від COVID, щоб повністю вакцинувати 70% населення країн-учасниць. Цієї позначки можна досягти ще до кінця липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Мету досягнуто! Ми доставили достатньо вакцини в країни ЄС, щоб повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС ще в цьому місяці", - зазначила вона.
Вона також додала, що COVID-19 ще не переможений, і Євросоюз готовий до подальших поставок вакцин.
Нагадаємо, раніше в Європейському союзі виявили можливий зв'язок між випадками запалення серця і вакцинами Pfizer і Moderna.