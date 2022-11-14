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ЄС поки не планує вводити нові санкції проти Росії, - Боррель

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Париж, Понеділок 14 листопада 2022 10:26
ЄС поки не планує вводити нові санкції проти Росії, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз поки не планує вводити нові санкції проти Росії. Проте європейські країни продовжують обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Не сьогодні… Ми реагуємо, продовжуємо процедуру. Держави-члени виступають із пропозиціями, вони вивчають, проводять консультації з юридичними службами, потім ми розпочинаємо прийняття. Можете бути впевнені, що ми не зупинилися", - зазначив Боррель.

При цьому він заявив, що в ЄС протягом найближчих двох тижнів буде запущена місія для підготовки українських військових. Сьогодні і завтра міністри країн Євросоюзу проведуть консультації.

"Сьогодні та завтра ми проведемо зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, які будуть зосереджені на наданні допомоги Україні. ЄС у рекордні терміни запускає місію з підготовки українських військових. Новини з фронту підтверджують, що стратегія ЄС щодо надання великої військової допомоги Україні є правильною", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, нещодавно США та Британія домовилися про посилення санкцій проти Росії.

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