У ЄС погодили мандат на продовження "торговельного безвізу" з Україною та Молдовою

Комітет постійних представників Європейського союзу погодив мандат на переговори щодо продовження "торговельного безвізу" з Україною та Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

"Посли країн-членів ЄС погодилися сьогодні навколо мандату Ради ЄС на переговори щодо двох законодавчих пропозицій, з метою продовжити ще на один рік призупинення імпортних зборів та квот на експорт товарів з України та Молдови до ЄС", - йдеться у документі Європейської ради.

Зокрема, пропозиції передбачають призупинення дії тарифів та квот на імпорт з України до ЄС ще на один рік, - з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Водночас пропозиції передбачають посилення захисту у сфері торгівлі "чутливою" сільськогосподарською продукцією, посилюючи захисні заходи, що вже включені в чинні регуляторні правила (Документ ЄС 2023/1077) та включаючи нові такі заходи для окремих "чутливих" товарів.

Пропозиція щодо автономних торговельних заходів для Молдови спрямована на відновлення призупинення імпортних мит і квот ще на один рік - з 25 липня 2024 року до 24 липня 2025 року, одночасно посилюючи захист "чутливої ​"сільськогосподарської продукції.

Торгівля з Україною

Нагадаємо, у травні 2023 року Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року.

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Зазначимо, що мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в дуже складних умовах.