В ЕС поддерживают санкции против каналов Козака, - посол Украины

В Европейском союзе положительно отнеслись к введению санкций против телеканалов народного депутата Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK. Пока это не официальная реакция ЕС.

Об этом во время заседания комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заявил украинский посол в Евросоюзе Николай Точицкий.

"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", - заявил посол.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака. Они предусматривают блокирование каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

По словам президента, блокирование каналов Козака - это борьба за правду в условиях информационной войны.