У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ, - журналіст

Між Єврокомісією та послами країн ЄС цими вихідними почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Цей процес завершиться у листопаді-грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Так звані "сповідальні розмови" між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакету санкцій проти Росії розпочинаються цими вихідними з метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень", - написав Йозвяк.
Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".
Нещодавно Bloomberg повідомило, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.
Нещодавно уряд Естонії схвалив пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Серед них є пропозиції про введення повного торгового ембарго.
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