ЄС починає роботу над планом повернення українців після війни, - Politico

Як стало відомо з джерел видання у Брюсселі, Єврокомісія сьогодні представить нову ініціативу щодо "обережного та контрольованого" повернення.

Йдеться про створення "центрів єдності" в країнах ЄС - вони мають допомагати українцям з консультаціями, мовними курсами та питаннями працевлаштування - як у Європі, так і в Україні. Перші такі хаби з’являться в Німеччині та Іспанії.

У Брюсселі наголошують - хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей.

"Більше за все Україні потрібні її люди",- заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер. Разом із віце-прем’єр-міністром Олексієм Чернишовим він презентує дорожню карту плану.

Також очікується, що режим тимчасового захисту для українців продовжать ще на 12 місяців - до березня 2027 року. Особливий підхід буде запропоновано для вразливих категорій - зокрема, для вагітних жінок, хворих і батьків з дітьми шкільного віку.

Що ще готує ЄС

У Брюсселі також презентують нові угоди з країнами-партнерами щодо стратегічних ресурсів.

Зокрема, очікується підписання документів із Британією (щодо вольфраму) та Україною (щодо графіту). Це частина ініціативи з критично важливої сировини для підтримки промислової незалежності ЄС — зокрема в галузі виробництва акумуляторів.

У другій половині дня відбудуться брифінги за участю міністра торгівлі Великої Британії Джонатана Рейнольдса та міністерки природних ресурсів України Світлани Гринчук.