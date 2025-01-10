У ЄС побоюються, що Трамп скасує укази Байдена про санкції проти Росії, - FT

Брюссель стурбований тим, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника просто тому, що їх ухвалив Байден, не особливо замислюючись про наслідки таких кроків для європейських союзників.

За словами трьох осіб, поінформованих про ініціативу, високопосадовці Європейської комісії розпорядилися вивчити укази Байдена, що охоплюють широкий спектр питань - від санкцій проти Росії до торгівлі та кібербезпеки, - щоб з'ясувати, які скасування можуть найбільше вплинути на блок або підірвати його власні заходи.

"Побоювання викликає те, що він (Трамп, - ред.) скасує рішення тільки тому, що їх ухвалив Байден. Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас", - сказало одне з джерел.

Поспіх перед інавгурацією Трампа 20 січня підкреслює невпевненість ЄС у можливих діях обраного президента, коли він повернеться до Білого дому після погроз, які він уже висловлював на адресу близьких союзників США.

Останніми днями Трамп відмовився виключити використання військової сили або введення мит на Данію, щоб змусити її продати Гренландію. Він також запропонував, щоб Канада стала частиною США, як і Панамський канал.

Президентські укази

За словами урядовців, найбільше ЄС турбує те, що Трамп скасує численні укази Байдена, які запроваджували санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну з 2022 року. Чиновники блоку сподіваються, що Трамп збереже ці санкції, щоб використовувати їх як потенційний важіль у будь-яких можливих переговорах із Москвою про припинення вогню.

Представник перехідної команди Трампа заявив, що обраний президент отримав "рішучий мандат на виконання обіцянок, даних ним під час передвиборчої кампанії, і порушення статус-кво у Вашингтоні".

Влітку минулого року Єврокомісія створила внутрішню групу високопоставлених чиновників для розроблення стратегії потенційних наслідків другого президентства Трампа і способів їхнього стримування або реагування на них. Основна увага приділялася таким питанням, як потенційні торговельні конфлікти, скорочення підтримки США для України і можлива зміна прихильності Вашингтона до питань європейської оборони і безпеки.

Виконавчі укази видаються тільки президентами і можуть бути відкликані в будь-який час. Зазвичай новий президент переглядає наявні укази незабаром після вступу на посаду. У 2017 році Трамп скасував зближення з Кубою, розпочате його тодішнім попередником Бараком Обамою, і вийшов із Паризької угоди щодо клімату. Рік потому він припинив участь США в ядерній угоді з Іраном, укладеній за посередництва адміністрації Обами.