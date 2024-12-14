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ЕС планирует ввести первые санкции против РФ за дезинформацию, - Bloomberg

Суббота 14 декабря 2024 08:48
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ЕС планирует ввести первые санкции против РФ за дезинформацию, - Bloomberg Фото: дополнительные ограничения намерены ввести и против Беларуси (Getti Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейский союз хочет ввести первый пакет санкций против России за дезинформационные операции и другую гибридную деятельность страны. Новые меры планируют одобрить в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, предлагаемые меры затронут нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и предпринимателей в сфере средств массовой информации (СМИ).

"Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного ранее в этом году, который нацелен на операции по распространению дезинформации и другую спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру", - говорится в публикации.

Европейский блок также предлагает ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. В том числе против примерно двух десятков лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека или тех, кто получает материальную выгоду от своих отношений с правительством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Главы МИД стран ЕС намерены одобрить пакет мер на встрече в понедельник в Брюсселе накануне президентских выборов, запланированных на следующий месяц в Беларуси.

Соответствующие предложения поступили после того, как ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России за ее полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры включают ограничения на более чем 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной транспортировке российской сырой нефти, и несколько китайских предприятий, обвиняемых в помощи Москве в разработке ударных беспилотников.

Bloomberg добавило, что санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться.

Напомним, в октября месяце мы писали о том, что совет ЕС утвердил новый режим санкций против дестабилизирующих действий России за рубежом. Как сообщалось, ограничения позволят преследовать лиц, а также организации, которые подрывают безопасность и суверенитет Европейского союза.

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