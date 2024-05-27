ЄС планує після саміту миру провести переговори з участю РФ у Саудівській Аравії, - Bloomberg

Після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання не розкрило подробиць цього задуму. Журналісти додали, що президент США Джо Байден не планує брати участь у запланованому саміті на швейцарському курорті Бургеншток 15-16 вересня. Американські лідери в ці дні віддають перевагу передвиборчим заходам зі збору коштів у Голлівуді. Згідно з тими ж даними, Китай і Бразилія планують альтернативні заходи з українського питання.