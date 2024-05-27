ЄС планує після саміту миру провести переговори з участю РФ у Саудівській Аравії, - Bloomberg
Після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання не розкрило подробиць цього задуму.
Журналісти додали, що президент США Джо Байден не планує брати участь у запланованому саміті на швейцарському курорті Бургеншток 15-16 вересня. Американські лідери в ці дні віддають перевагу передвиборчим заходам зі збору коштів у Голлівуді.
Згідно з тими ж даними, Китай і Бразилія планують альтернативні заходи з українського питання.
Саміт миру
Саміт миру відбудеться в Швейцарії з 15 по 16 вересня. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, проте Російська Федерація запрошень не отримувала. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Кот-д'івуар візьме участь у першому саміті миру від України.
Ані лідер Китаю, ані президент США поки не підтвердили свою участь у заході. Зокрема, Ван і, високопоставлений китайський дипломат, може не приїхати на мирний саміт, оскільки він може відвідати саміт БРІКС, який повинен відбутися в той самий час.
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