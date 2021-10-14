В ЕС планируют отказаться от газа в пользу более экологически чистых видов топлива

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон .

По ее словам Европа движется к декарбонизации, и поэтому ископаемый газ будет заменен биометаном, электрическим топливом или чистым водородом. Она пообещала представить пакет правил на газовом рынке в декабре 2021 года, который будет включать стимулы для перехода на экологически чистые энергоносители.

Симсон также отметила, что газовый кризис, с которым столкнулась Европа, был вызван зависимостью стран от ископаемого топлива. "Мы должны действовать и принимать правильные меры, чтобы не только защитить европейцев здесь и сейчас, но и создать условия для большей энергетической безопасности в завтрашнем мире чистой энергии", - добавила она.

Еврокомиссар заявила, что созданных в ЕС запасов газа должно хватить на текущий отопительный сезон, если только не будет экстремальных холодов либо каких-то экстренных происшествий.