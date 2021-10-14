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В ЄС планують відмовитися від газу на користь більш екологічно чистих видів палива

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Брюссель, Четвер 14 жовтня 2021 19:05
В ЄС планують відмовитися від газу на користь більш екологічно чистих видів палива Фото: Єврокомісія планує відмовитися від газу (ec.europa.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія розробляє правила, які повинні переконати країни-члени ЄС відмовитися від викопних видів палива, включаючи газ. Планується перехід на більш екологічно чисті види енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комісара ЄС з питань енергетики Кадри Сімсон.

За її словами Європа рухається до декарбонізації, і тому викопний газ буде замінений біометаном, електричним паливом або чистим воднем. Вона пообіцяла представити пакет правил на газовому ринку в грудні 2021 року, який включатиме стимули для переходу на екологічно чисті енергоносії.

Сімсон також зазначила, що газова криза, з якою зіткнулася Європа, була викликана залежністю країн від викопного палива. "Ми повинні діяти і вживати правильні заходи, щоб не тільки захистити європейців тут і зараз, а й створити умови для більшої енергетичної безпеки в завтрашньому світі чистої енергії", - додала вона.

Єврокомісар заявила, що створених в ЄС запасів газу повинно вистачити на поточний опалювальний сезон, якщо тільки не буде екстремальних холодів або якихось екстрених подій.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія схвалила заходи з подолання газової кризи і різкого зростання цін на енергоносії.

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