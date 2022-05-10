ЕС планирует выпустить специальные долговые бумаги для поддержки Украины, - Politico

Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев. Официально об этом плане заявится 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

План привлечения средств на поддержку Украины будет сродни программе SURE, которая использовалась во время пандемии для сбора средств для временных безработных.

Издание напоминает, по данным украинского правительства и МВФ, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне 5 млрд евро - эти средства должны пойти на социальные расходы, а также на военные расходы.

То есть, на ближайшие три месяца Украина нуждается в 15 млрд евро. Треть из этой суммы обещают предоставить Соединенные Штаты.

6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами ЕС. Примечательно, что ЕК заявила о необходимости получения гарантий на 25 миллиардов евро гарантий, что позволит привлечь для Украины, в случае необходимости, до 100 миллиардов евро.

Как сообщают источники Politico, несколько стран, в том числе Германия, Австрия и Греция, попросили ЕК предоставить альтернативные варианты финансирования, а президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.