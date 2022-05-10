ЕС планирует выпустить специальные долговые бумаги для поддержки Украины, - Politico
Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев. Официально об этом плане заявится 18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
План привлечения средств на поддержку Украины будет сродни программе SURE, которая использовалась во время пандемии для сбора средств для временных безработных.
Издание напоминает, по данным украинского правительства и МВФ, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне 5 млрд евро - эти средства должны пойти на социальные расходы, а также на военные расходы.
То есть, на ближайшие три месяца Украина нуждается в 15 млрд евро. Треть из этой суммы обещают предоставить Соединенные Штаты.
6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами ЕС. Примечательно, что ЕК заявила о необходимости получения гарантий на 25 миллиардов евро гарантий, что позволит привлечь для Украины, в случае необходимости, до 100 миллиардов евро.
Как сообщают источники Politico, несколько стран, в том числе Германия, Австрия и Греция, попросили ЕК предоставить альтернативные варианты финансирования, а президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны 11 млрд долларов. Из них уже получено 5 млрд долларов.
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