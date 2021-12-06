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ЕС планирует ввести "цифровой паспорт продукта": что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

Европейская комиссия планирует ввести "цифровой паспорт продукта". Он может появиться в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Идея: определить самую важную информацию о составе каждого продукта, чтобы пользователи в цепочке поставок могли повторно использовать его или правильно определить его на предприятиях по утилизации отходов.

К середине века Европа стремится достичь чистых нулевых выбросов и нулевого загрязнения, но для достижения климатических целей ей необходимо бороться с чрезмерным потреблением и решить вопрос отходов, пишет издание.

Для этого Европа должна перейти на экологически чистые, долговечные продукты и замедлить использование ресурсов по мере их прохождения через экономику.

Цифровой паспорт продукта станет частью этой инициативы. Сейчас, когда товары производятся, покупаются и продаются, информация об их компонентах и возможностях вторичной переработки теряется. Паспорт, как ожидается, решит эту проблему.

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