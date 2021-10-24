ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане, - FT

Посольство в Афганистане должно помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране и заставить талибов выполнить свои обязательства, чтобы не дать Афганистану вновь стать экспортером терроризма, а также помочь предотвратить гуманитарный кризис.

В то же время в Евросоюзе отмечают, что открытие посольства в Афганистане не будет означать, что ЕС признал власть "Талибана". Однако окончательное решение о возобновлении дипломатической миссии еще не принято.

"Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на местах. Из соображений безопасности мы не можем вдаваться в подробности", - сказала представитель ЕС Набила Массрали.

Она добавила, что сначала это будет только посольство ЕС, но государства-члены смогут присоединиться, если захотят.

"Что касается того, кто будет гарантировать безопасность наших сотрудников, то доступные варианты еще изучаются", - отметила Массрали.