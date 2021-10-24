ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане, - FT

Новина українською →
Афганистан, Воскресенье 24 октября 2021 21:58
ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане, - FT Фото: ЕС может открыть посольство в Афганистане (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз планирует вновь открыть свое посольство в Афганистане, который сейчас захвачен боевиками "Талибана". Возобновление дипломатической миссии может произойти в течение ближайшего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Посольство в Афганистане должно помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране и заставить талибов выполнить свои обязательства, чтобы не дать Афганистану вновь стать экспортером терроризма, а также помочь предотвратить гуманитарный кризис.

В то же время в Евросоюзе отмечают, что открытие посольства в Афганистане не будет означать, что ЕС признал власть "Талибана". Однако окончательное решение о возобновлении дипломатической миссии еще не принято.

"Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на местах. Из соображений безопасности мы не можем вдаваться в подробности", - сказала представитель ЕС Набила Массрали.

Она добавила, что сначала это будет только посольство ЕС, но государства-члены смогут присоединиться, если захотят.

"Что касается того, кто будет гарантировать безопасность наших сотрудников, то доступные варианты еще изучаются", - отметила Массрали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Афганистан
NEWS
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили