ЄС планує протягом місяця відкрити посольство в Афганістані, - FT

Європейський союз планує знову відкрити своє посольство в Афганістані, який наразі захоплений бойовиками "Талібану". Відновлення дипломатичної місії може статися протягом найближчого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Посольство в Афганістані має допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні та змусити талібів виконати свої зобов'язання, щоб не дати Афганістану знову стати експортером тероризму, а також допомогти запобігти гуманітарній кризі.

Водночас в Євросоюзі наголошують, що відкриття посольства в Афганістані не означатиме, що ЄС визнав владу "Талібану". Однак остаточне рішення щодо відновлення дипломатичної місії ще не ухвалене.

"Ми можемо підтвердити, що працюємо над встановленням мінімальної присутності на місцях. З міркувань безпеки ми не можемо вдаватися в подробиці", - сказала представник ЄС Набіла Массралі.

Вона додала, що спочатку це буде лише посольство ЄС, але держави-члени зможуть приєднатися, якщо захочуть.

"Що стосується того, хто буде гарантувати безпеку наших співробітників, то доступні варіанти ще вивчаються", - зазначила Массралі.