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ЕС планирует создать две заповедные зоны в Антарктиде. Украина может присоединиться

Автор: Анастасия Рокитна

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс провел встречу с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обсудили сотрудничество в сфере окружающей среды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу Синкевичюса.

На встрече речь шла о возможности совместного спонсорства европейского предложения по созданию двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.

"Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий", - отметил еврокомиссар.

Синкевичюс также встретился с представителями неправительственных организаций, выразив убеждение, что для Украины более прочные связи с ЕС и зеленый переход являются "единственным путем".

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