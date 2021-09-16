ЕС планирует создать две заповедные зоны в Антарктиде. Украина может присоединиться
Фото: Украина и ЕС обсудили сотрудничество в сфере окружающей среды (twitter.com/VSinkevicius)
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс провел встречу с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обсудили сотрудничество в сфере окружающей среды.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу Синкевичюса.
На встрече речь шла о возможности совместного спонсорства европейского предложения по созданию двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.
"Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий", - отметил еврокомиссар.
Синкевичюс также встретился с представителями неправительственных организаций, выразив убеждение, что для Украины более прочные связи с ЕС и зеленый переход являются "единственным путем".