ЄС планує створити дві заповідні зони в Антарктиді. Україна може долучитись
Фото: Україна та ЄС обговорили співпрацю у сфері навколишнього середовища (twitter.com/VSinkevicius)
Єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс провів зустріч з міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським. Вони обговорили співпрацю у сфері навколишнього середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку Сінкевічюса.
На зустрічі йшлося про можливість спільного спонсорства європейської пропозиції щодо створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.
"Я сподіваюся, що Україна буде сильним прихильником наших зусиль", - зазначив єврокомісар.
Сінкевічюс також зустрівся з представниками неурядових організацій, висловивши переконання, що для України міцніші зв’язки з ЄС та зелений перехід є "єдиним шляхом".