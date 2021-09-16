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ЄС планує створити дві заповідні зони в Антарктиді. Україна може долучитись

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 13:00
ЄС планує створити дві заповідні зони в Антарктиді. Україна може долучитись Фото: Україна та ЄС обговорили співпрацю у сфері навколишнього середовища (twitter.com/VSinkevicius)
Автор: Анастасія Рокитна

Єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс провів зустріч з міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським. Вони обговорили співпрацю у сфері навколишнього середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку Сінкевічюса.

На зустрічі йшлося про можливість спільного спонсорства європейської пропозиції щодо створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.

"Я сподіваюся, що Україна буде сильним прихильником наших зусиль", - зазначив єврокомісар.

Сінкевічюс також зустрівся з представниками неурядових організацій, висловивши переконання, що для України міцніші зв’язки з ЄС та зелений перехід є "єдиним шляхом".

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