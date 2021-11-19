ЕС планирует снять санкции с соратника Януковича Клименко

Евросоюз на следующей неделе планирует исключить из своего санкционного списка соратника экс-президента Украины Виктора Януковича. Речь идет о экс-министре доходов и сборов Украины Александре Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

Пока осталось только семь человек, в том числе Виктор Янукович, из списка 18 в 2014 году, отметил он.

"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за растрату государственных средств", - сообщил журналист.

Ранее ЕС уже снял санкции в том числе с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Что известно о Клименко

Родился в Макеевке Донецкой области. Окончил Донецкий государственный университет управления (по специальности финансы). Позже, в феврале 2010 года, - Днепропетровское региональное отделение Национальной академии управления при президенте Украины (магистр государственного управления).

Был главой Министерства доходов и сборов Украины во время президентства Виктора Януковича. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Клименко с должности министра, а возглавляемое им ведомство решено было ликвидировать.

В конце февраля 2014 года Александр Клименко вместе с семьей покинул территорию Украины. Место его пребывания неизвестно.

В отношении Клименко вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.