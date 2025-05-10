ЄС підтримав 30-денне перемир'я: тепер черга за Росією

"Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включно зі США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів. Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - написала чиновниця.

Також Каллас прикріпила фото заяви від імені ЄС, у якій заклик описано більш широко.

Зокрема, там сказано, що Євросоюз залишається непохитним у своїй прихильності до всеосяжного, справедливого і термінового миру в Україні, що ґрунтується на принципах статуту ООН і міжнародного права. Блок також вітає всі зусилля, які спрямовані на досягнення такого миру.

"Пауза в бойових діях могла б стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення та створення умов для проведення конструктивних переговорів щодо справжнього миру, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та відновлення всеосяжного, справедливого і міцного миру", - йдеться в заяві.

Також наприкінці сказано, що як і раніше, зараз Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру.

Фото: заява ЄС із закликом до безумовного 30-денного припинення вогню в Україні (x.com/kajakallas)