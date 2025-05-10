ЄС підтримав 30-денне перемир'я: тепер черга за Росією

Європейський союз закликав Росію повністю припинити вогонь в Україні щонайменше на 30 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави дипломатії ЄС Каї Каллас.
"Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включно зі США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів. Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - написала чиновниця.
Також Каллас прикріпила фото заяви від імені ЄС, у якій заклик описано більш широко.
Зокрема, там сказано, що Євросоюз залишається непохитним у своїй прихильності до всеосяжного, справедливого і термінового миру в Україні, що ґрунтується на принципах статуту ООН і міжнародного права. Блок також вітає всі зусилля, які спрямовані на досягнення такого миру.
"Пауза в бойових діях могла б стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення та створення умов для проведення конструктивних переговорів щодо справжнього миру, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та відновлення всеосяжного, справедливого і міцного миру", - йдеться в заяві.
Також наприкінці сказано, що як і раніше, зараз Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру.
Нагадаємо, вчора агентство Reuters писало, що ЄС і США майже завершили узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. У разі, якщо буде відмова, це означатиме спільне введення нових санкцій проти Росії.
При цьому джерело повідомило про дискусії. Зокрема, чи оголошувати перемир'я в односторонньому порядку, або ж надавати Москві короткий час для регулювання.
"Найближчими годинами і днями може відбутися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється", - сказав співрозмовник.
Чи є публікація Каллас тим, про що писало Reuters, поки не зовсім зрозуміло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.