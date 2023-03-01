UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС переніс на рік старт платної системи реєстрації для туристів

Фото: ЄС переніс запуск системи ETIAS на 2024 рік (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський Союз переніс дату запровадження системи ETIAS, що передбачає попередню реєстрацію онлайн для туристів-відвідувачів країн ЄС, на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За системою ETIAS всі відвідувачі країн ЄС з-поза Євросоюзу повинні будуть заздалегідь зареєструватися онлайн та сплатити 7 євро на три роки. Систему мали ввести у дію наприкінці 2023 року, але зараз її запуск відкладено на 2024 рік. Запровадження іншої системи Євросоюзу - EES, яка передбачає біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, також відкладено до кінця 2023 року.

Обидві системи мали бути запроваджені у 2021 році, але через пандемію їх запуск було відкладено. Тепер же країни ЄС висловили побоювання щодо наслідків посилення кордонових перевірок між Великобританією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в пікові години.

Нагадаємо, що Україна має приєднатися до зони роумінгу ЄС. За деякими повідомленнями, це може відбутися вже цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзТуризм